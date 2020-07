Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zidane, Cristiano Ronaldo… Pierre Ménès s’inquiète après la sortie d’Ajroudi !

Publié le 11 juillet 2020 à 6h00 par T.M.

Souhaitant reprendre l’OM à Frank McCourt, Mohamed Ayachi Ajroudi a affiché des ambitions démesurées. Et cela n’est pas pour rassurer Pierre Ménès.

Mohamed Ayachi Ajroudi voit déjà les choses en grand s’il venait à débarquer à la tête de l’OM. Intéressé par le club phocéen, l’homme d’affaires franco-tunisien ne manque ainsi pas d’imagination. Et à l’occasion d’un entretien accordé au Figaro , il a fait part de 2 rêves XXL : Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo. « L’entraîneur en place (Villas-Boas) est très bon, mais qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? », a d’abord lâché Ajroudi en faisant référence à l’entraîneur du Real Madrid. Et pour ce qui est de la star de la Juventus, il a confié : « Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal ».

L’inquiétude de Pierre Ménès