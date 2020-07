Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan McCourt lâche une bombe en réponse à Ajroudi !

Publié le 10 juillet 2020 à 13h45 par A.M.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi a de nouveau affiché sa volonté de convaincre Frank McCourt de vendre l'OM, l'entourage du Bostonien pousse un gros coup de gueule.

« L’objectif est de se mettre autour d’une table pour discuter. Quel délai cela va prendre ? Cela ne dépend pas de moi. Nous ne sommes pas aussi pressés que l’on peut le lire ou l’entendre. On veut faire un gentlemen’s agreement avec le propriétaire actuel. Nous ne sommes pas pressés . » Dans les colonnes du Figaro , Mohamed Ayachi Ajroudi a directement interpellé Frank McCourt afin de le convaincre de vendre l'OM. « Il faut laisser le temps. On n’est pas pressé. Quand Monsieur McCourt sera prêt, on sera là. S’il nous dit demain, on sera là », a ajouté l'hommes d'affaires franco-tunisien qui met la pression sur le Bostonien, ce qui a le don de passablement l'agacer.

McCourt ne vendra pas l'OM !