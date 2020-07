Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités d'Ajroudi sur l'avancée du rachat de l'OM !

Publié le 9 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Le projet de rachat de l’OM mené par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi pourrait désormais s’accélérer maintenant que les discussions auraient débuté. Toutefois, les deux hommes d’affaires ne sont pas pressés...

Ces dernières semaines, Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi sont au cœur de l’actualité de l’Olympique de Marseille. Les deux hommes sont en effet porteurs d'une offre de rachat pour le club phocéen. Bien que Frank McCourt ait fait savoir à plusieurs reprises qu'il n'était pas vendeur, Le Parisien a annoncé ce jeudi que Wingate, banque mandatée par l'homme d'affaires franco-tunisien, avait entamé des négociations avec l’actuel propriétaire de l’OM. Les discussions avancent-elles dans le bon sens ? Mohamed Ayachi Ajroudi fait le point...

« Nous ne sommes pas aussi pressés que l’on peut le lire ou l’entendre »