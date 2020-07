Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zinedine Zidane, le grand rêve d’Ajroudi !

Publié le 9 juillet 2020 à 21h45 par T.M.

Souhaitant racheter l’OM avec Mourad Boudjellal, Mohamed Ayachi Ajroudi a affiché son rêve de voir Zinedine Zidane venir s’assoir sur le banc du club phocéen.

Alors que l’OM est actuellement la propriété de Frank McCourt, le club phocéen pourrait prochainement changer de main, et ce même si l’Américain répète qu’il n’est pas vendeur. En effet, depuis plusieurs jours désormais, un projet pharaonique piloté par Mourad Boudjellal a été révélé au grand jour. L’ancien patron du RCT a ainsi annoncé avoir été approché pour mener à bien ce possible rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi et des fonds en provenance du Moyen-Orient. D’ailleurs, selon les dernières informations du Parisien , les discussions auraient débuté pour tenter de trouver un accord avec McCourt. D’ailleurs, pour son OM, Ajroudi nourrit de grandes ambitions, comme celle de faire venir un certain Zinedine Zidane.

« Qu’est ce qui serait mieux que d’amener l’enfant du pays ? »