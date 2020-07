Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Racheter l’OM, un plan de secours activé par l’Arabie Saoudite ?

Publié le 9 juillet 2020 à 20h30 par T.M.

Appuyé par des fonds saoudiens et Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal pourrait prochainement acter le rachat de l’OM. Toutefois, pour ces investisseurs venus du Moyen-Orient, débarquer sur la Canebière ne serait qu’un plan de secours. Explications.

Une nouvelle ère pourrait se préparer du côté de l’OM. A la tête du club phocéen depuis 2016, Frank McCourt répète qu’il n’est pas vendeur. Pourtant, les candidats au rachat sont là et notamment par l’intermédiaire de Mourad Boudjellal. Souhaitant débarquer dans le monde du football, l’ancien patron du RCT a annoncé récemment être porteur d’un projet pharaonique pour reprendre l’OM à l’Américain. De quoi secouer le monde du football, d’autant plus que ce projet de Boudjellal, appuyé par l’homme d’affaires, Mohamed Ayachi Ajroudi, ainsi que des fonds en provenance d’Arabie Saoudite, pourrait permettre au club marseillais de revenir sur le devant de la scène et même titiller le PSG version Qatar.

En difficulté pour Newcastle, l’Arabie Saoudite se rabat sur l’OM !

Prochainement, l’OM pourrait donc passer sous pavillon saoudien. Toutefois, à en croire les informations du Monde Arabe , ce projet de rachat du club phocéen pourrait finalement servir de lot de consolation. Cela fait en effet plusieurs semaines désormais que des investisseurs d’Arabie Saoudite cherchent à racheter le club de Newcastle, une envie qui rencontre actuellement de grosses difficultés et ce projet serait même en stand-by. C’est ainsi que du côté de Riyad on a activé le plan B, avec ce possible rachat de l’OM. Un projet qui nourrirait d’ailleurs d’autres ambitions loin de toucher au monde du sport. Comme le développe Le Monde Arabe souhaite augmenter sa puissance politique en s’investissant dans le monde du sport. Ainsi, l’idée serait notamment de s’opposer au Qatar, qui détient le PSG, sur un autre terrain. Ne souhaitant donc pas rester sur un possible échec avec Newcastle, l’Arabie Saoudite s’attaquerait ainsi à l’OM.

Les négociations débutent !