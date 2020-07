Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Wingate, Boudjellal... Le clan Ajroudi fixe sa stratégie pour le rachat de l'OM !

Publié le 8 juillet 2020 à 18h45 par B.C.

Comme l'avait annoncé Mourad Boudjellal il y a peu, on connaît désormais la banque d'affaires mandatée pour négocier l'achat de l'OM. L'AFP a annoncé ce mardi soir que Wingate avait été choisie, et désormais, les différents acteurs du projet devraient rester silencieux.

Nouvelle étape, peut-être décisive, dans le projet de rachat porté par Mourad Boudjellal. Après les nombreuses prises de paroles de l'ancien président du Rugby Club Toulonais et de l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi, l' AFP a annoncé ce mardi soir que la banque française Wingate, spécialisée dans l'accompagnement de PME et PMI en situation complexe et les fusions/acquisitions et cessions d'entreprises, avait été mandatée pour mener les négociations du rachat de l'OM. Et après les nombreuses sorties dans ce dossier, cela devrait être bien calme désormais.

Silence total dans le dossier vente de l'OM ?