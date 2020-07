Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre de Villas-Boas sur le départ !

Publié le 8 juillet 2020 à 13h45 par A.M.

Très convaincant depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, Hiroki Sakai a toutefois un bon de sortie pour cet été. En cas de belle offre, le latéral japonais ne sera pas retenu.

Cet été, l'Olympique de Marseille devrait mettre une bonne partie de son effectif sur le marché. Contraint de trouver 60M€, le club phocéen espère vendre au moins l'une des grosses valeurs marchandes, à savoir Duje Caleta-Car, Morgan Sanson ou Boubacar Kamara, tout en allégeant la masse salariale par le départ des joueurs possédant de gros revenus et qui ne sont pas jugés indispensables. C'est le cas Kostas Mitroglou, Kevin Strootman ou encore Valère Germain. Enfin, il y a également le cas des joueurs qui disposent d'une belle cote à savoir Bouna Sarr, voire Hiroki Sakai. Très apprécié à l'OM, le latéral japonais pourrait effectivement partir.

Sakai a un bon de sortie