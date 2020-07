Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud tente un nouveau coup à la Payet !

Publié le 8 juillet 2020 à 11h15 par A.M.

Après avoir réussi à convaincre Dimitri Payet de prolonger son contrat tout en baissant son salaire, Jacques-Henri Eyraud se verrait bien refaire le coup avec d'autres cadres du vestiaire, à l'image de Steve Mandanda.

Compte tenu des finances plus que délicates de l'OM, Jacques-Henri Eyraud souhaite dégraisser son effectif afin de récupérer de belles indemnités de transfert, tout en allégeant la masse salariale. C'est la raison pour laquelle Kostas Mitroglou ou encore Kevin Strootman sont poussés vers la sortie. Toutefois, d'autres solutions existent, comme celle d'offrir un nouveau contrat à un joueur en le convaincant de revoir ses exigences salariales à la baisse, à l'image de Dimitri Payet qui du haut de ses 33 ans a récemment prolongé jusqu'en 2024 en acceptant « de diviser par deux son salaire pour la saison prochaine, de 30% pour celle d’après. Pour les deux années en plus, il a accepté une baisse de 40-50% et a renoncé à ses primes », comme l'expliquait Jacques-Henri Eyraud.

Eyraud veut convaincre Mandanda de faire comme Payet