Mercato - OM : Eyraud lâche une énorme bombe sur l'avenir de Payet !

Publié le 27 juin 2020 à 15h45 par A.D.

De retour à l'OM à l'hiver 2017, Dimitri Payet ne devrait plus jamais quitter son club de coeur. En conférence de presse, Jacques-Henri Eyraud a annoncé que le milieu offensif français allait prolonger de deux saisons, finir sa carrière à Marseille et baisser considérablement son salaire.

Dimitri Payet va finir sa carrière à l'OM. C'est ce qu'a annoncé Jacques-Henri Eyraud. Présent en conférence de presse ce samedi, tout comme Dimitri Payet, le président marseillais a annoncé que son milieu offensif de 33 ans allait prolonger son contrat de deux saisons et tirer sa révérence à l'OM. Mais ce n'est pas tout, puisque Dimitri Payet a également accepté de sacrifier une grosse partie de son salaire pour aider son club de coeur à faire face à la crise provoquée par le coronavirus.

«Dimitri m’a annoncé qu’il voulait être Marseillais à vie»