Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Boudjellal sur l'avenir de Villas-Boas !

Publié le 27 juin 2020 à 14h45 par A.D. mis à jour le 27 juin 2020 à 14h47

Comme il l'a lui même confirmé, Mourad Boudjellal est aux manettes d'un énorme plan de rachat de l'OM. Si ce projet venait à se concrétiser, l'ancien patron du RCT prolongerait au plus vite André Villas-Boas.

Cette sortie a eu l'effet d'une bombe. Ce vendredi, Mourad Boudjellal a annoncé à RMC Sport qu'il était à la tête d'un énorme projet de rachat de l'OM : « Je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM avec des fonds du Moyen-Orient. Tout est à vendre. J'ai été approché il y a quelques semaines et j'ai donné mon accord sur ce projet. Effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM. Le projet est très fort. Un projet méditerranéen autour de l'OM. Cette offre va aussi dépendre du vendeur. On est actuellement dans une phase de négociations avec McCourt » . En cas de succès de ce plan, Mourad Boudjellal scellera au plus vite l'avenir d'André Villas-Boas.

«Quand on trouve un entraîneur de ce calibre, la première chose à faire, c'est le prolonger»