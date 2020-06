Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A la tête du projet de Boudjellal ? La réponse de ce proche de Bin Talal

Publié le 27 juin 2020 à 10h15 par T.M.

Alors que Mourad Boudjellal n’a pas souhaité donné le nom de l’investisseur à la tête du projet XXL pour racheter l’OM, selon certains, il s’agirait de Tarak ben Ammar. De quoi faire réagir le principal intéressé.

Ces dernières heures, l’OM est donc secoué par l’annonce de Mourad Boudjellal. L’ancien patron du RCT a annoncé avec été sollicité pour mener à bien le rachat du club phocéen par des investisseurs du Moyen-Orient. Mais qui sont ces investisseurs intéressés pour remplacer Frank McCourt ? Ce samedi, dans L’Equipe , Boudjellal a continué à être mystérieux concernant l’identité de cet acheteur, qui serait franco-tunisien, expliquant : « Je ne donnerai pas de nom. Mais la base du projet est de redonner une identité méditerranéenne à l’OM. (…) Les fonds proviennent du pétrole, de l’eau et de l’énergie ».

« Avec tout le respect que j’ai pour l’OM… »