Mercato - OM : Un départ à 15M€ serait bien à l’ordre du jour !

Publié le 27 juin 2020 à 7h00 par La rédaction

En quête de liquidité, l’OM pourrait être forcé de vendre ses meilleurs éléments. Bouna Sarr pourrait être concerné, et un départ à 15 M€ se dessinerait.

Ça y est, l’OM a fait sa rentrée. Attendus vendredi pour des tests physiques et de dépistage au Covid-19, les hommes de Villas-Boas se sont retrouvés pour préparer la nouvelle saison avec comme ligne de mire la participation à la Ligue des Champions. Mais cette reprise s'est déroulée dans des circonstances particulières, au moment où les rumeurs grossissent concernant un futur rachat par un homme d'affaires franco-tunisien avec Mourad Boudjellal à ses côtés. Néanmoins, le club phocéen appartient toujours à Frank McCourt et se prépare à un mercato difficile où il faudra trouver plus de 60 M€ pour combler son déficit. Un objectif qui va devoir passer par la vente de plusieurs éléments importants de l'OM au grand désespoir de Villas-Boas. Outre Morgan Sanson et Caleta-Car, Bouna Sarr fait partie des joueurs susceptibles de partir.

Un transfert à 15 M€ se dessine