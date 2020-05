Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Paul Aldridge a lancé les grandes manœuvres avec Caleta-Car !

Publié le 20 mai 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Auteur d’une belle saison avec l’OM, Duje Caleta-Car fait aujourd’hui partie des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif. Et Paul Aldridge tenterait plus que jamais de placer le défenseur croate en Premier League.

Attiré au cours de la saison par Jacques-Henri Eyraud afin de permettre à l’OM de réussir à vendre un maximum de joueurs en Premier League lors du prochain mercato estival, Paul Aldridge devrait faire profiter le club phocéen de son important réseaux outre-Manche. Et si cette nomination de l’intermédiaire anglais n’a pas été du gout d’André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta, il s’activerait plus que jamais en coulisses pour rapporter des liquidités à l’OM.

Caleta-Car proposé en Premier League