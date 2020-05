Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans le dossier Haaland ?

Publié le 20 mai 2020 à 9h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre, le Paris Saint-Germain se serait positionné sur Erling Braut Haaland. Et compte tenu de la situation actuelle, le Borussia Dortmund n'écarterait pas l'hypothèse d'une vente de son crack dès cet été.

Grande révélation de la saison sur la scène européenne, Erling Braut Haaland pourrait également être l'un des grands animateurs du marché des transferts. Et pour cause, après une première partie de saison tonitruante avec le RB Salzbourg, le Norvégien a rejoint le Borussia Dortmund cet hiver et son rendement n'as pas faibli. Auteur de 10 buts en 9 rencontres de Bundesliga, mais également de 10 buts en 8 apparitions en Ligue des Champions, Haaland marche sur l'eau cette saison, au point que le Real Madrid en fasse l'un de ses objectifs prioritaires avec Kylian Mbappé. Et ce n'est pas tout, puisque justement pour remplacer le Champion du monde, le PSG serait également sur les traces du Norvégien.

Dortmund n'écarte pas une vente d'Haaland