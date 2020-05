Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à tenter un coup magistral avec Haaland ?

Publié le 20 mai 2020 à 8h30 par A.M.

Grande révélation de la saison sur la scène européenne, Erling Braut Haaland est déjà très convoité sur le marché des transferts. Et alors que le Real Madrid semble être le club le mieux placé, le PSG pourrait bien s'immiscer dans ce dossier.

Cet été, Leonardo pourrait avoir la mauvaise surprise de devoir se mettre en quête d'un nouvel avant-centre sur un marché très impacté par la crise du Covid-19. En effet, le contrat d'Edinson Cavani arrive à son terme le 30 juin prochain et rien ne permet d'assurer qu'il sera toujours parisien au-delà de cette date. L'autre buteur présent au sein de l'effectif de Thomas Tuchel n'appartient pas encore au PSG. Prêté par l'Inter Milan, Mauro Icardi ne sait pas de quoi son avenir sera fait bien que le club de la capitale dispose d'une option d'achat estimée à 70M€. Mais compte tenu de la situation actuelle, Leonardo tente de revoir ce montant à la baisse. Reste Kylian Mbappé, capable de jouer au poste d'avant-centre, mais le Champion du monde n'a pas prolongé son bail qui prend fin en 2022 et semble promis à moyen terme au Real Madrid.

Haaland successeur de Mbappé ?