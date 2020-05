Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani y verrait plus clair pour son avenir, mais…

Publié le 19 mai 2020 à 8h45 par Th.B.

Alors que l’avenir d’Edinson Cavani reste flou pour le moment, son contrat avec le PSG expirant cet été, l’ancien attaquant du Napoli pourrait retrouver l’Italie en s’engageant cependant du côté de l’Inter.

Edinson Cavani n’est plus un nom à présenter, que ce soit pour les observateurs ou les supporters du PSG. L’attaquant uruguayen est devenu au fil des saisons le meilleur buteur de l’histoire du club parisien, et est entré dans le coeur de la majorité des supporters du champion de France, de par ses buts, son abnégation et sa grinta. Cependant, son aventure parisienne pourrait bien toucher à sa fin. En effet, après sept ans passés à Paris, Cavani va quitter le PSG cet été, moment où son contrat arrivera à expiration, à moins que la direction parisienne ne change son fusil d’épaule en lui proposant une prolongation de contrat de dernière minute. S’il venait bel et bien à quitter le PSG, Cavani disposerait d’une porte de sortie du côté de l’Italie où il a fait ses preuves avant de s’engager avec le PSG en 2013.

Cavani dans le viseur de Conte à l’Inter, mais son transfert est conditionné