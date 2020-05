Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès lâche ses conseils à Leonardo !

Publié le 19 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que Leonardo a lancé les grandes manoeuvres en coulisses pour le mercato estival, Pierre Ménès donne son point de vue sur les dossiers chauds du PSG.

Cet été, Leonardo va avoir du pain sur la planche. En effet, le directeur sportif du PSG va devoir remplacer Layvin Kurzawa et Thomas Meunier en dénichant de nouveaux latéraux, mais il devra également trancher concernant les situations de Thiago Silva et Edinson Cavani, eux aussi en fin de contrat. Et ce n'est pas tout puisqu'il y a également l'incertitude concernant l'option d'achat de Mauro Icardi, sans compter la nécessité de renforcer l'entrejeu de Thomas Tuchel. Et tout cela en prenant en compte la crise du COVID-19. Une situation commentée par Pierre Ménès.

«Il faut changer les latéraux»