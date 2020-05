Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès prend position pour le recrutement estival de Leonardo !

Publié le 18 mai 2020 à 7h15 par B.C.

Alors que Leonardo travaille actuellement sur le prochain mercato estival, Pierre Ménès a livré quelques conseils au directeur sportif du PSG.

Malgré l'épidémie de coronavirus, il va y avoir quelques changements au PSG cet été. Avec les fins de contrat de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, Leonardo va notamment partir à la recherche de latéraux et s'intéresse ainsi à Achraf Hakimi, Alex Telles ou encore Theo Hernandez selon nos informations. En attaque, Leonardo négocie actuellement avec l'Inter Milan pour faire baisser la clause libératoire de Mauro Icardi, initialement fixée à 70M€, tandis que l'avenir d'Edinson Cavani demeure incertain. Leonardo va donc devoir prendre plusieurs grosses décisions durant le mercato, et Pierre Ménès a déjà son avis sur certains dossiers.

« Il y a besoin de sang neuf »