Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato : Le PSG pense à Théo Hernandez (Milan AC) !

Publié le 21 avril 2020 à 7h45 par Alexis Bernard mis à jour le 21 avril 2020 à 15h32

Outre Ismaël Bennacer, le PSG lorgne sur un autre talent du Milan AC, le latéral gauche français Théo Hernandez.

Observateur avisé et expérimenté de la Serie A, Leonardo ne lâche pas d’un œil le championnat italien. Nombreuses sont les pistes du PSG pour le prochain mercato à évoluer dans le Calcio. Et notamment au Milan AC, où le Brésilien a occupé les fonctions de Directeur Sportif à plusieurs reprises. Comme révélé par le10sport.com , au poste de milieu de terrain, Leonardo songe au profil d’Ismaël Bennacer. Et d’après nos informations, le latéral gauche milanais, Théo Hernandez, lui plaît beaucoup.

Milan est à l'écoute...