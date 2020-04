Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud change son fusil d’épaule pour Florian Thauvin !

Publié le 21 avril 2020 à 6h30 par Th.B.

Compte tenu de la réalité économique actuelle et des retombées financières de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, l’OM semble avoir revu sa position concernant le dossier Florian Thauvin. Explications.

Et si Florian Thauvin venait à rester à l’OM en prolongeant son contrat ? Ces derniers temps, la tendance était que le champion du monde tricolore quitterait le club phocéen si une offre arrivait dans les bureaux de la direction dès cet été ou qu’il plierait bagage en juin 2021, moment où son contrat arrivera à expiration. Le 9 mars dernier, juste avant que la pandémie du Coronavirus ne pousse la FFF à stopper temporairement ses compétitions afin de ne pas propager le Covid-19, le 10 Sport vous révélait en exclusivité que Andoni Zubizarreta et la direction sportive n’avaient pas approché le clan Thauvin avec une offre de prolongation de contrat concrète. Néanmoins, au vu de la situation actuelle, l’OM reviendrait sur sa position.

L’OM finalement enclin à une prolongation de Thauvin

Toujours selon nos informations exclusives publiées le 20 avril, l’OM fait à présent de la prolongation de contrat de Florian Thauvin un gros dossier de cette période pré-mercato. En effet, on vous explique que la volonté du club marseillais est de récompenser le joueur de ses performances, mais surtout de ne prendre aucun risque. Sans cette éventuelle prolongation, Thauvin pourrait quitter le club phocéen à un prix très réduit, à cause du marché actuel et de sa situation contractuelle très alléchante pour quiconque souhaitant s’attacher ses services cet été. En ce sens, la direction phocéenne ferait tout son possible pour qu’il appose sa signature sur un nouveau bail. Ce qui permettrait à l’OM de pouvoir souffler dans le dossier Thauvin si un club formulait un intérêt pour un transfert ou même de le conserver dans ses rangs et en faire une figure importante du projet marseillais pour le prochain exercice. En l’état actuel des choses, si Thauvin devait quitter la cité phocéenne via un transfert, ce serait pour l’été 2021 après une saison pleine avec l’OM, afin de bien faire gonfler sa valeur marchande.