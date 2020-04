Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Le dossier Thauvin relancé ?

Publié le 20 avril 2020 à 17h15 par Alexis Bernard

Sans nouvelle de l’OM depuis plusieurs semaines, Florian Thauvin pourrait voir enfin son avenir s’éclaircir. Avec une prolongation de contrat dans les tuyaux…

Comme révélé par le10sport.com le 9 mars dernier, Florian Thauvin est sans nouvelle de l’OM depuis un petit moment. La question centrale de son avenir n’est plus évoquée par les dirigeants alors que son contrat se termine dans un an, en juin 2021. Si l’OM n’avait pas les moyens de lui proposer une prolongation, et donc un salaire revu à la hausse, car étranglé par sa masse salariale et son déficit grandissant (100 millions d’euros à la fin de l’exercice en cours), le clan Thauvin s’étonnait de n’avoir aucune nouvelle et commençait donc à envisager un départ, cet été ou même dans un an, totalement libre. Une menace qui se précise d'autant plus depuis que Jacques-Henri Eyraud souhaite des efforts pour baisser le salaire des stars de l'OM…

Thauvin, la grande priorité de l’OM

Selon nos informations, la prolongation de Florian Thauvin est l’élément central de l’actualité marseillaise. Le club souhaite par-dessus tout lui offrir ce nouveau contrat tant attendu afin de le récompenser de ses performances mais également de sécuriser l’avenir avec un possible transfert. L’OM souhaite rapidement écarter le risque d’une vente à « petit prix » et mettrait tout en œuvre pour lui offrir ce nouveau bail. Par ailleurs, les dirigeants marseillais et André Villas-Boas souhaiteraient ne pas le vendre cet été. Conserver Thauvin, dans la mesure du possible, afin de pouvoir en faire l’un des chefs de file de la prochaine saison. Un exercice dans lequel l’OM devrait – sauf énorme retournement de situation – disputer la Ligue des Champions. Et après une saison blanche, suite à son opération de la cheville, Florian Thauvin pourrait poursuivre son aventure marseillaise en retrouvant la reine des compétitions européennes. Dans ce plan de vol, la vente de Thauvin serait plutôt pour l’été 2021. Un scénario qui prend en compte les difficultés à venir pour cet été, avec des clubs qui chercheront à se sauver plutôt qu’à investir. Dans un an, la situation économique sera théoriquement plus solide. Et si Thauvin a le bonheur de participer à l’Euro avec l’équipe de France, comme il a pu le faire lors de la dernière Coupe du Monde, les retombées économiques de cette éventuelle participation n’en seraient que meilleures.



Reste à savoir si Florian Thauvin acceptera des négociations avec l'OM. Le silence de ses dirigeants depuis plusieurs mois, cumulée à l'attitude de son président en cette période de Coronavirus, semble avoir complexifié la relation entre les deux parties. Pour le convaincre de rester, il faudra une proposition XXL de la part de l'OM. Est-ce que le club a les moyens pour cela ? Au regard du contexte, notamment financier, rien n'est moins sûr.