Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Face à Aulas, Bartomeu a tranché pour Abidal !

Publié le 20 avril 2020 à 16h00 par D.M.

Alors qu’Eric Abidal a été annoncé à l’OL afin de palier le départ de Florian Maurice, le FC Barcelone ne voudrait pas se séparer de son actuel secrétaire technique.

Le 10 Sport annonçait en exclusivité le 11 avril dernier que Florian Maurice avait de grandes choses de rejoindre le Stade Rennais en tant que directeur sportif. Un départ officialisé par Jean-Michel Aulas : « Pour lui, j’avais imaginé Paris, Barcelone, ou autre, c’est Rennes. Il faudra espérer pour lui que Rennes devienne un très grand club . » Un départ qui pousse l’OL à recruter en urgence un nouveau responsable pour sa cellule de recrutement. RMC Sport annonçait qu’Eric Abidal pourrait remplir ce rôle et pourrait travailler en coopération avec son ancien coéquipier Juninho. L’actuel secrétaire technique du FC Barcelone ne serait d’ailleurs pas contre un retour à Lyon où il a évolué entre 2004 et 2007. Mais le club catalan, qui traverse une grave crise institutionnelle à l'image de la démission de six membres du conseil d’administration, n’aurait pas l’intention de laisser filer Eric Abidal.

Bartomeu ne veut pas se séparer d’Abidal