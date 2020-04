Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aulas pourrait tenter de rapatrier... Abidal !

Publié le 19 avril 2020 à 15h00 par A.M.

En quête d'un successeur à Florian Maurice, l'Olympique Lyonnais envisage de largement restructurer sa cellule de recrutement. Et dans cette optique, Jean-Michel Aulas n'exclurait pas l'hypothèse d'un retour d'Eric Abidal, actuellement secrétaire technique du FC Barcelone.

L'Olympique Lyonnais se prépare à une petite révolution en interne. En effet, le club rhodanien n'a pu que constater le départ de Florian Maurice. Directeur de la cellule de recrutement des Gones, l'ancien attaquant passé par le PSG et l'OM a accepté la proposition de Nicolas Holveck afin de devenir directeur sportif du Stade Rennais. Le 10 Sport vous avait d'ailleurs révélé en exclusivité l'accélération des discussions. Par conséquent, l'OL est en quête d'un successeur à Florian Maurice et pourrait en profiter pour réaliser des changements plus importants encore au sein de sa cellule de recrutement. Plusieurs noms circulent ces derniers jours et Bruno Cheyrou, actuellement directeur sportif de la section féminine du PSG, semble le mieux placé. Gérard Houllier mène les négociations avec le joueur qu'il avait eu sous ses ordres à Liverpool. Mais ce n'est pas tout.

Abidal et Juninho de nouveau réunis ?