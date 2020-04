Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - Barcelone : Un salaire encore plus dingue pour Messi ?

Publié le 19 avril 2020 à 12h30 par La rédaction

En écartant le dossier Neymar, le Barça va mettre toutes ses billes sur Lautaro Martinez. Mais surtout dans la prolongation de Messi, qui va être couvert d’or…

Le Barça a un plan bien précis en tête. Alors que l’arrivée de Neymar est de moins en moins probable du côté du FC Barcelone la saison prochaine, le Barça souhaite tout miser sur Lautaro Martinez pour le prochain mercato estival, et pourrait donc proposer une offre à hauteur des 111 millions d’euros demandés par l’Inter Milan pour son international argentin. Mais surtout, l’argent économisé dans la transaction avec Neymar pourrait être utilisé dans le dossier de la prolongation de contrat de Lionel Messi…

Un dernier contrat en or ?

En pleine crise, le FC Barcelone essaye, par tous les moyens, de prolonger sa superstar Lionel Messi. Si les discussions prennent beaucoup de temps, c’est parce que Lionel Messi demande un salaire en or, au-dessus de celui qu’il touche déjà au FC Barcelone, et refuse surtout de baisser son salaire actuel. Ajoutez à cela des conditions quasi-impossibles à remplir (un potentiel retour de Neymar était évoqué en tant que condition d’une nouvelle signature de Messi) et vous obtenez un dossier épineux et compliqué. Pourtant, le Barça pourrait décider de tout miser sur la prolongation de Messi, qui permettrait de faire office de cache misère des problèmes actuels au FC Barcelone…