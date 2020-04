Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quand Ousmane Dembele est poussé au départ !

Publié le 18 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Arrivé durant le mercato estival 2017 afin de remplacer Neymar, Ousmane Dembélé n'a jamais réussi à justifier l'investissement consenti par le FC Barcelone. A tel point que Rivaldo voit déjà l'ancien Rennais partir.

Le FC Barcelone a connu un été 2017 particulièrement agité. Impuissant face à l'offre du PSG de 222M€ pour Neymar, correspondant à la clause libératoire inscrite dans le contrat du Brésilien, le Barça n'a rien pu faire pour retenir la star de la Seleçao . Il a donc rapidement fallu lui trouver un successeur. Et les Catalans ont décidé de miser sur Ousmane Dembélé, arrivé en provenance du Borussia Dortmund pour près de 145M€, bonus compris. Mais le jeune ailier français n'a jamais réellement réussi à justifier cet investissement. Entre des soucis extrasportifs, une hygiène de vie pointée du doigt et l'enchaînement des blessures, l'ancien Rennais est en difficulté. A tel point que trois après le recrutement d'Ousmane Dembélé, Rivaldo estime qu'il est temps de le vendre.

Rivaldo conseille au Barça de vendre Dembélé