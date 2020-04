Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Dortmund débarque pour Camavinga !

Publié le 17 avril 2020 à 17h30 par Alexis Bernard

Chassé par le Milan AC et le Real Madrid, Eduardo Camavinga (Rennes) est également convoité par le Borussia Dortmund. Avec de solides arguments.

Eduardo Camavinga est placé sous haute et excellente surveillance depuis plusieurs mois. En Italie, c’est le Milan AC qui a littéralement craqué pour lui et qui souhaite le faire venir dès cet été. En Espagne, le prestigieux Real Madrid a mis son nom dans sa short-list (comme révélé par le10sport.com, Boubakary Soumaré du LOSC est également convoité) et Zinedine Zidane tient particulièrement à le faire venir pour préparer l’avenir du Real. Mais le duel ne se résumera pas uniquement à une guerre Milan/Madrid…

Le Borussia Dortmund le veut

Selon nos informations, le Borussia Dortmund vient de faire une entrée très remarquée dans le dossier Camavinga. Le joyau rennais ferait même désormais partie des priorités du prochain été. Et pour boucler le dossier, Dortmund a des arguments. D’abord, les dirigeants allemands entretiennent d’excellentes relations avec leurs homologues bretons, notamment depuis le deal pour Ousmane Dembele. De plus, l’agent d’Eduardo Camavinga est lui aussi un interlocuteur très apprécié à Dortmund. C’est en effet Moussa Sissoko qui a bouclé la venue d’Ousmane Dembele au Borussia. Et si Isaac Lihadji (OM, en route vers le LOSC) a eu des contacts avec l’écurie allemande, ce n’est pas un hasard puisque c’est Moussa Sissoko qui le gère également.



Du côté du joueur, le projet du Borussia Dortmund a clairement de quoi séduire. Si la marche du Real Madrid peut paraître un peu haute pour un joueur qui n’a pas encore une saison de Ligue 1 dans les chaussettes, l’idée de rejoindre la pétillante locomotive allemande, pilotée par un technicien reconnu (Lucien Favre), dans un championnat où les joueurs français ont pris l’habitude de casser la baraque, pourrait clairement le séduire. A 17 ans, le Rennais va sans doute devoir faire un choix fort cet été. Tout comme Rennes, pour le vendre maintenant à prix d’or ou faire le forcing pour attendre encore un an.