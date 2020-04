Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato : Camavinga, Soumaré.... La short-list secrète du Real Madrid !

Publié le 3 avril 2020 à 11h30 par Alexis Bernard

Comme révélé par le10sport.com, Eduardo Camavinga fait bien partie de la short-list du Real Madrid. Mais il n’est pas le seul en Ligue 1 à séduire Zinedine Zidane...

Dans sa quête de nouveaux talents, le Real Madrid a bien l’intention de recruter cet été. Et après la filière brésilienne (Vinicius Junior, Rodrygo, Reinier Jesus) c’est au tour du réservoir de la Ligue 1 d’être exploré par le club de Zinedine Zidane. Comme révélé et confirmé par le10sport.com, l’entraîneur madrilène à des vues très sérieuses sur Eduardo Camavinga, le joyau du Stade Rennais. Contrairement à ce qu’a pu écrire Marca , aucun accord n’existe pour la signature de Camavinga cet été, le Real Madrid n’ayant transmis aucune offre et le joueur n’ayant pas encore pris de décision quant à son avenir. De plus, il n’est pas l’unique piste étudiée par les Merengue .

Soumaré plait beaucoup