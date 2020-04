Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Al-Khelaïfi dans le dossier Mbappé !

Publié le 3 avril 2020 à 8h15 par A.M.

Priorité du Real Madrid depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé a toutefois peu de chance de partir cet été. Et pour cause, le club merengue pourrait avoir du mal à s'aligner sur son salaire. Explications.

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Depuis son éclosion à l'AS Monaco, l'attaquant français fait l'objet d'une cour assidue. Toutefois, ayant la volonté de ne pas gravir les échelons trop rapidement, il décide durant l'été 2017 de rejoindre le PSG qui débourse la coquette somme de 180M€, bonus compris. Et depuis, Kylian Mbappé n'a cessé de confirmer tous les espoirs qui étaient placés en lui que ce soit avec le club parisien ou en équipe de France avec laquelle il est devenu Champion du monde. Par conséquent, le Real Madrid veut plus que jamais s'offrir la star du PSG.

Le salaire de Mbappé va poser problème au Real Madrid