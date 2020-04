Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coronavirus chamboule les plans de Thomas Meunier pour son avenir !

Publié le 3 avril 2020 à 7h45 par T.M.

En fin de contrat avec le PSG, Thomas Meunier se retrouve à un moment important pour décider de son avenir. Toutefois, le coronavirus viendrait influencer les choix du Belge.

Thomas Meunier fait partie de ces joueurs du PSG en fin de contrat. Et pour le moment, le Belge n’a pas reçu de signe pour une prolongation, bien qu’il ait envie de continuer. « Mon objectif principal c'est toujours de rester à Paris, mais pour l'instant c'est assez calme », lâchait récemment Meunier. D’ailleurs, le Parisien en avait aussi profiter pour démentir un transfert imminent vers le Borussia Dortmund. Il faut dire que le coronavirus et la crise liée à cette pandémie viendraient chambouler les plans du joueur de Thomas Tuchel.

Meunier patiente...