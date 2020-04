Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va contrarier le PSG !

Publié le 3 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens dont le PSG, Achraf Hakimi pourrait finalement être prolongé par le Real Madrid.

Même s’il enchaine actuellement sa deuxième saison consécutive en prêt du côté du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi (21 ans) appartient toujours au Real Madrid. Le latéral droit marocain, formé dans les rangs du club merengue , y est encore sous contrat jusqu’en juin 2021 et n’aura donc plus qu’une année d’engagement l’été prochain. Plusieurs courtisans comme le PSG, Chelsea ou encore la Juventus suivant de très près l’évolution du dossier Hakimi, le Real Madrid aurait décidé d’assurer ses arrières.

Hakimi finalement prolongé par le Real ?

Comme l’a révélé AS jeudi, le Real Madrid ne voudrait pas se retrouver en position de faiblesse l’été prochain puisqu'Achraf Hakimi n'aura plus qu'une année de contrat, et il aurait donc décidé de se pencher sur une prolongation. Zinedine Zidane et ses dirigeants auraient donc proposé au latéral droit marocain un nouveau bail de cinq ans dans la capitale espagnole, et le PSG devrait donc avoir du mal à recruter Hakimi.