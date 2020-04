Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de cette pépite du Real Madrid en suspens à cause du coronavirus !

Publié le 2 avril 2020 à 22h45 par D.M.

Alors que le Real Madrid aurait formulé une offre de prolongation à Achraf Hakimi, les négociations ont été stoppées en raison de la pandémie de coronavirus. Une crise qui pourrait remettre en cause l’avenir du joueur.

Achraf Hakimi s’épanouit en Bundesliga. Prêté depuis deux saisons au Borussia Dortmund, le latéral polyvalent a saisi sa chance et enchaîne les bonnes prestations. Son prêt arrive à son terme à la fin de la saison et Achraf Hakimi devrait retourner au Real Madrid. Alors que le PSG, la Juventus et Chelsea ne cacheraient pas leur intérêt, le club madrilène voudrait blinder l’avenir du joueur sous contrat jusqu’en juin 2021. Selon les informations d’ AS , les dirigeants espagnols auraient proposé à Hakimi une prolongation de contrat de cinq ans.

« Nous ne savons pas encore ce que nous allons faire »