Mercato - PSG : Leonardo prêt à prendre tout le monde de court avec Cavani ?

Publié le 2 avril 2020 à 20h45 par A.C.

Leonardo pourrait prendre une décision assez surprenante avec Edinson Cavani, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain.

L’avenir d’Edinson Cavani est des plus flous. L’attaquant est en effet en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et selon nos informations, il souhaiterait aller au bout. Mais après ? L’Atlético de Madrid, qui l’a approché cet hiver, semble avoir passé son tour et Boca Juniors, qui a récemment fait part de son intérêt, ne semble pas pouvoir supporter le salaire de Cavani. Ce jeudi, la presse italienne a ouvert une nouvelle piste, puisque son ancien club du Napoli serait prêt à offrir un salaire de 7M€ par an au meilleur buteur de l’histoire du PSG, avec un prime à la signature de 7M€.

Leonardo pourrait finalement prolonger Cavani !