Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre à 17M€ déjà sur la table pour Braithwaite ?

Publié le 2 avril 2020 à 19h30 par D.M. mis à jour le 2 avril 2020 à 19h48

West Ham voudrait s'attacher les services de Martin Braithwaite. Et l'équipe anglaise aurait l'intention de formuler une première offre à hauteur de 17M€.

Et si Martin Braithwaite quittait le FC Barcelone seulement quelques mois après son arrivée ? Arrivé en Catalogne en février dernier en tant que joker médical pour palier les longues absences de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé, l’attaquant susciterait l’intérêt de clubs anglais. The Sun annonçait que West Ham suivrait avec attention les prestations de Martin Braithwaite et que le FC Barcelone serait ouvert à un départ de son attaquant.

Une offre de 17M€ pour Braithwaite ?