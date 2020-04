Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier à 0€ qui se complique pour Leonardo...

Publié le 2 avril 2020 à 17h45 par A.M.

Toujours à l'affût pour une bonne affaire, Leonardo suit l'évolution de Willian dont le contrat à Chelsea arrive à échéance en juin prochain. Mais le Brésilien privilégie des pistes en Angleterre.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le PSG ne lâche pas Willian. Il faut dire que du haut de ses 31 ans, le Brésilien voit son contrat arriver à échéance en juin prochain et Leonardo a flairé la bonne affaire. L'ailier auriverde ne devrait pas prolonger son bail à Chelsea ce qui offre une belle opportunité sur le marché. Toutefois, la concurrence s'annonce rude dans ce dossier, d'autant plus que Willian se verrait bien rester en Premier League.

Willian veut rester en Angleterre