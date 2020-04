Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembele, Umtiti, Griezmann… Ils pourraient faire basculer le dossier Neymar

Publié le 2 avril 2020 à 14h45 par La rédaction

Le FC Barcelone pourrait inclure des joueurs dans son offre pour Neymar. Et pour convaincre le PSG, trois joueurs son susceptibles de plaire aux Parisiens.

Le feuilleton Neymar compte un nouvel épisode. Alors que l’international brésilien a déjà clamé haut et fort qu’il souhaite retourner au FC Barcelone l’été dernier, ses demandes pourraient être exaucées lors du prochain mercato estival. Si Lionel Messi a annoncé souhaiter un retour de Neymar pour signer sa prolongation de contrat, la direction du PSG a aussi fait un premier pas, puisque Leonardo aurait revu ses demandes financières à la baisse pour le transfert de Neymar. Les exigences parisiennes seraient désormais fixées à 150M€. Ce qui pourrait être plus abordable pour le FC Barcelone, qui pourrait proposer une offre bien particulière…

Dembele, Umtiti ou Griezmann inclus dans la transaction ?

Si le FC Barcelone ne dispose pas de tout l’argent nécessaire à la venue de Neymar, ils disposent tout de même de plusieurs atouts de taille. Car en effet, le PSG pourrait se laisser tenter par une offre composée d’une compensation financière et d’un ou plusieurs joueurs de l’effectif barcelonais. Ainsi, plusieurs d’entre eux pourraient être inclus dans la transaction. Les noms d’Ousmane Dembele, Samuel Umtiti ou encore Antoine Griezmann reviennent souvent, et c’est une perspective qui pourrait plaire à Paris. En plus de faire venir des Français, le PSG permettrait à ces joueurs de se relancer, Dembele et Umtiti étant souvent blessés à Barcelone, et Griezmann ayant raté son adaptation en terre catalane. Affaire à suivre…