Mercato - PSG : Neymar pourrait aider Leonardo à réaliser un grand mercato !

Publié le 2 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Incapable de transmettre une grosse offre financière au Paris Saint-Germain pour Neymar, le FC Barcelone pourrait inclure plusieurs joueurs dans la transaction et ainsi renforcer l'effectif parisien.

L'été prochain, Neymar sera de nouveau au cœur de toutes les spéculations. En effet, après avoir fait le forcing pour quitter le PSG et retourner au FC Barcelone il y a un an, le Brésilien serait la priorité des Catalans en vue du prochain mercato estival. Et après s'être heurté au refus des Parisiens l'été dernier malgré différentes offres comprenant des joueurs dans le deal, le Barça compte revenir à la charge. Et cette fois-ci, Leonardo pourrait y trouver son compte.

Griezmann et Semedo dans le deal pour Neymar ?

En effet, Sport fait le point sur ce dossier et assure que la seule solution pour le FC Barcelone recrute Neymar est que des joueurs soient inclus dans la transaction. Comme l'été dernier, les noms d'Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho et Samuel Umtiti sont cités. Mais cette fois-ci, Antoine Griezmann et Nelson Semedo font également parties des joueurs susceptibles d'entrer dans la transaction. Et avec le Champion du monde, qui viendrait remplacer numériquement Neymar ainsi que le latéral portugais qui viendrait renforcer un secteur de jeu défaillant au PSG, la proposition du Barça aurait plus de chances d'aboutir.