Mercato - PSG : Le Barça prépare une opération colossale pour Neymar !

Publié le 1 avril 2020 à 9h15 par A.M. mis à jour le 1 avril 2020 à 9h17

Cet été encore, Neymar devrait se retrouver au cœur des rumeurs de transferts. Le FC Barcelone en fait une priorité et aurait déjà une idée de l'offre à transmettre au PSG.

Un an après avoir fait l'objet d'un très long feuilleton suite à ses velléités de départ, Neymar devrait une nouvelle fois faire parler de lui cet été. Sa volonté de quitter le PSG existerait toujours tandis que le FC Barcelone fait désormais du Brésilien l'une de ses priorités afin de renforcer un secteur offensif qui a démontré ses limites cette saison. Malgré tout, le club de la capitale ne sera pas plus souple dans les négociations et Leonardo sera toujours intransigeant. Et compte tenu de la situation économique liée à la crise du Covid-19, le Barça va devoir trouver une solution.

Plusieurs stars du Barça pour convaincre le PSG ?