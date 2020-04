Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Lionel Messi en danger à cause... du coronavirus !

Publié le 1 avril 2020 à 9h00 par D.M.

Le FC Barcelone aurait entamé les discussions avec Lionel Messi pour prolonger son contrat qui arrive à son terme en 2021. Mais la crise du coronavirus paralyse pour l’instant les négociations.

« Nous parlerons avec eux (l'entourage de Messi, NDLR), mais nous le ferons au moment adéquat Messi l'a déjà dit à plusieurs reprises, il terminer sa carrière au Barça, donc nous ne sommes pas inquiets. Mais il faudra discuter avec lui afin de trouver un accord » déclarait ce mardi le président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu concernant l’avenir de Lionel Messi. En effet le club blaugrana aurait comme priorité de conserver l'attaquant de 32 ans qui voit son bail arriver à son terme en juin 2021 et qui posséderait une clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter la Catalogne à la fin de la saison. Et un accord entre les deux parties serait en bonne voie.

La phase principale des négociations reportée