Mercato - Barcelone : L’avenir de Griezmann lié à… Cristiano Ronaldo ?

Publié le 1 avril 2020 à 0h00 par Th.B.

Annoncé sur le départ par la presse ibérique, Antoine Griezmann pourrait remplacer Cristiano Ronaldo à la Juventus.

De quoi sera fait l’avenir d’Antoine Griezmann ? Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le FC Barcelone, club qu’il a seulement rejoint l’été dernier, le champion du monde tricolore pourrait plier bagage dès cet été. C’est du moins ce que SPORT révélait ces derniers jours. Et Ok Diario a confirmé cette tendance en soulignant le PSG et Manchester United comme les deux destinations les plus probables pour l’avenir de Griezmann. Cependant, une tout autre option aussi prestigieuse pourrait bien se présenter à Antoine Griezmann.

Griezmann pour remplacer Cristiano Ronaldo à la Juventus