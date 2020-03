Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Un départ de Cristiano Ronaldo à cause… du Coronavirus ?

Publié le 30 mars 2020 à 19h30 par Th.B.

Bien qu’il dispose d’un contrat avec la Juventus allant jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo serait susceptible de quitter la Vieille Dame à cause du Coronavirus. Explications.

Arrivé à l’été 2018 en provenance du Real Madrid, Cristiano Ronaldo avait signé un contrat de quatre ans avec la Juventus, le liant ainsi au club jusqu’en juin 2022. Cependant, avec la pandémie du Coronavirus et le fait que les championnats européens soient à l’arrêt pour éviter la propagation du Covid-19, les finances de certains clubs sont au plus mal. Ce serait le cas de la Juventus. Le Coronavirus pourrait d’ailleurs entraîner le départ de Cristiano Ronaldo.

La Juventus dans l’incapacité à continuer de verser le salaire de Cristiano Ronaldo à cause du Covid-19…