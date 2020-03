Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Ces révélations sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United

Publié le 30 mars 2020 à 15h25 par La rédaction

En 2003, Cristiano Ronaldo quittait le Sporting Portugal pour rejoindre Manchester United. Jorge Mendes est revenu sur ce transfert et a évoqué le rôle prépondérant de Sir Alex Ferguson