Mercato - Real Madrid : Klopp serait toujours à fond sur Vinicius Jr !

Publié le 30 mars 2020 à 14h00 par La rédaction

Vinicius Jr est l'un des grands espoirs de l'effectif de Zinédine Zidane. Le Brésilien, pas toujours titulaire, serait sur les tablettes d'un grand club anglais.

Cette saison, Vinicius a joué 28 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Le jeune brésilien de 19 ans n'est pas encore un titulaire indiscutable aux yeux de Zinédine Zidane à cause de son irrégularité. Son talent ne fait toutefois aucun doute pour son club, et cela suscite naturellement des convoitises. Ainsi, une grosse formation anglaise suivrait de près la situation du Madrilène depuis l'été dernier et pourrait revenir à la charge.

Vinicius, une cible de Klopp