Mercato - Real Madrid : Une bataille à trois pour Harry Kane ?

Publié le 30 mars 2020 à 7h30 par Th.B.

Harry Kane a révélé ne pas écarter un départ de Tottenham cet été. De quoi faire les affaires du Real Madrid qui s’intéresserait de près à son profil pour suppléer Karim Benzema. Les Merengue auront cependant fort à faire.

« On me pose souvent cette question. Je ne peux pas dire oui ou non. J'aime les Spurs et j'aimerai toujours les Spurs. Mais si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux » . Voici le témoignage clair qu’a livré Harry Kane lors d’un live Instagram avec Sky Sports . Alors que la Premier League est suspendue à cause de la pandémie du Coronavirus, l’attaquant de Tottenham, blessé avant l’interruption du championnat, semble songer à son avenir. Ces dernières semaines, The Daily Telegraph révélait que Florentino Pérez songerait à faire de Harry Kane le nouvel attaquant du Real Madrid. Entre temps, d’autres courtisans ont fait irruption dans ce dossier, et pas des moindres.

Manchester United et la Juventus bien décidés à chambouler les plans du Real ?