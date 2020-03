Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce club français qui pourrait bientôt recruter Benzema !

Publié le 30 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Formé à l’OL, et alors qu’il n’a jamais caché son attachement au club rhodanien, Karim Benzema pourrait éventuellement décider de retourner chez les Gones au terme de son aventure au Real Madrid.

Alors que son contrat actuel au Real Madrid court jusqu’en juin 2022, Karim Benzema (32 ans) est-il assuré de poursuivre l’aventure encore longtemps au sien du club merengue ? Ses dirigeants multiplieraient les pistes en attaque en vue du prochain mercato (Kylian Mbappé, Harry Kane, Lautaro Martinez, Pierre-Emerick Aubameyang…), ce qui pourrait potentiellement pousser Benzema vers la sortie. Et une destination semble déjà toute trouvée pour le buteur français.

Pourquoi pas revoir Benzema à l’OL ?