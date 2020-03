Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Harry Kane lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 29 mars 2020 à 19h30 par B.C.

Pisté par le Real Madrid, Harry Kane ne ferme pas la porte à un départ de Tottenham à l'avenir.

Après avoir recruté Luka Jovic pour 60M€ l'été dernier, le Real Madrid pourrait repartir à la recherche d'un attaquant au cours du prochain mercato. En effet, l'international serbe ne donne pas entière satisfaction à Zinedine Zidane, ce qui pourrait inciter le club espagnol à tenter sa chance avec Harry Kane. L'international anglais de Tottenham, sous contrat jusqu'en 2024, ferait partie des pistes de Florentino Pérez pour renforcer le secteur offensif. Et malgré son attachement pour son club, Harry Kane pourrait répondre favorablement à une éventuelle approche du Real Madrid.

« Je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir »