Mercato - PSG : Les dossiers Neymar et Mbappé totalement relancés par le coronavirus ?

Publié le 29 mars 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que Neymar et Kylian Mbappé n'étaient pas assurés de rester au PSG cet été il y a encore quelques semaines, l'épidémie de coronavirus pourrait totalement relancer l'avenir des deux stars parisiennes.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé et Neymar pourraient décider d'aller voir ailleurs dans les prochains mois. Alors que Leonardo souhaite négocier une prolongation avec le natif de Bondy, ce dernier fait actuellement la sourde oreille comme vous l'a révélé le 10 Sport. Du côté de Neymar, le FC Barcelone aurait toujours des vues sur son ancien joueur, et cela ferait réfléchir le Brésilien, qui n'a pour sa part reçu aucune offre pour prolonger au PSG selon nos informations. L'été s'annonçait donc mouvementé pour les deux joueurs, mais l'épidémie de coronavirus et ses conséquences sur l'économie du football pourraient empêcher leur départ.

« Il sera désormais difficile de voir des clubs réaliser de grosses signatures »