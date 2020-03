Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Zidane débarque dans ce dossier à 60M€ d’Abidal !

Publié le 29 mars 2020 à 17h30 par A.D.

Pour renforcer la défense de Quique Setién, Eric Abidal pourrait se tourner vers Dayot Upamecano cet été. Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, serait déterminé à concurrencer le secrétaire technique du FC Barcelone pour le pensionnaire du RB Leipzig.

Zinedine Zidane devrait se frotter à Eric Abidal pour Dayot Upamecano. Très performant sous les couleurs du RB Leipzig, le défenseur français de 21 ans aurait tapé dans l'oeil d'Eric Abidal. Désireux d'offrir un nouveau défenseur central à Quique Setién, le secrétaire technique du FC Barcelone voudrait miser sur Dayot Upamecano, qui serait évalué à 60M€ par l'écurie Red Bull . Toutefois, le Barça devrait avoir un adversaire d'envergure sur ce dossier : le Real Madrid.

Un bras de fer entre Zidane et Abidal pour Upamecano ?