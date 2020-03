Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane aurait tranché pour Eduardo Camavinga !

Publié le 29 mars 2020 à 9h30 par H.G.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, Eduardo Camavinga aurait convaincu Zinedine Zidane de ses qualités. Le technicien français aurait en effet validé une éventuelle arrivée du milieu du Stade Rennais dans les prochains mois.

A seulement 17 ans, Eduardo Camavinga s’est ouvert les portes du monde professionnel de fort belle manière avec le Stade Rennais. Le joueur est l’auteur d’une excellente saison avec le club breton, où il a fait l’étalage de toutes ses qualités malgré son très jeune âge. En toute logique, avec de telles performances, le milieu de terrain aurait attiré les regards de nombreuses grandes écuries européennes, parmi lesquelles figurerait le Real Madrid. Et à en croire les dernières informations de la presse espagnole, c’est toute la Casa Blanca qui serait tombée sous le charme d’Eduardo Camavinga ces derniers temps.

Camavinga serait vu comme le nouveau Pogba au Real Madrid !