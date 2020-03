Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à venir pour Camavinga ? La réponse !

Publié le 27 mars 2020 à 11h00 par H.G.

Auteur d’une excellente saison à tout juste dix-sept ans, Eduardo Camavinga est logiquement annoncé dans le viseur de nombreux clubs européens et notamment celui du FC Barcelone. Cependant, le club catalan aurait finalement décidé d’abandonner la piste.

Eduardo Camavinga s’est imposé comme la grande révélation de la Ligue 1 cette saison. Auteur d’excellentes performances avec le Stade Rennais du haut de ses 17 ans, le milieu de terrain a ainsi attiré le regards de nombreux grands clubs sur lui. Le PSG, le Real Madrid, Liverpool et le FC Barcelone feraient parti des clubs qui auraient coché le nom d’Eduardo Camavinga à en croire les informations parues ces dernières semaines. Toutefois, la concurrence pourrait désormais s’être réduite dans la mesure où le Barça aurait finalement décidé d’abandonner la course à la signature du jeune prodige français.

Le FC Barcelone considérait que Camavinga est trop cher !