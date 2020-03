Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Rennes convié à la table de deux très grands clubs !

26 mars 2020

Pour Eduardo Camavinga, Rennes pourrait être amené à discuter avec Liverpool et le Real Madrid cet été…

Rennes à la table du Real Madrid et de Liverpool ? Cela pourrait, à première vue, paraître grotesque. Et pourtant, cela pourrait bien arriver la saison prochaine, et plus précisément cet été. Mais pourquoi deux géants européens tels que les Reds et les Merengues s’intéresseraient au Stade Rennais ? Tout simplement pour une pépite : Eduardo Camavinga.

Holveck aux commandes du dossier Camavinga

Après le départ d’Olivier Létang, un nouveau président est arrivé au Stade Rennais, en la personne de Nicolas Holveck. Ainsi, c’est bel et bien lui qui devrait être aux commandes du dossier de la petite pépite de 17 ans, formé au club. Déjà évalué à 42M€, le jeune français pourrait encore voir sa valeur marchande grimper en flèche, ce qui pourrait motiver certains clubs à tenter de l’arracher cet été. SI le FC Barcelone avait manifesté son intérêt, deux clubs semblent sortir du lot dans le dossier. Le Real tout d’abord, qui pourrait connaître une réelle révolution la saison prochaine, et pourrait tenter de faire venir de nombreuses pépites dans son effectif, avec Zidane à la tête de l’équipe. Ensuite, Liverpool, qui devrait enregistrer quelques départs dans ce secteur de jeu l’été prochain (notamment Adam Lallana, qui devrait partir gratuitement), ce qui devrait pousser Jürgen Klopp à recruter. Les discussions dans ce dossier pourraient être très profitables pour Rennes, qui devrait réaliser la plus grande vente de l’histoire du club avec sa pépite…